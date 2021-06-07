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Вакцина Спутник V

Названа стоимость вакцины "Спутник V"

© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (35)
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Sputnik Молдова
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Эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Цена российской вакцины от коронавируса "Спутник V" с учетом доставки составляет порядка 900 рублей (около 10 евро или 214 молдавских леев), заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Для жителей России вакцину закупает государство, 

"Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию - "Спутник V" стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, все это оплачивается государством сегодня", - сказал Мурашко.

Ранее Мурашко сообщил, что в общей сложности для вакцинации россиян закуплено уже более 30 миллионов доз "Спутника V".

Вакцина Спутник V
© REUTERS / DADO RUVIC
Стало известно, когда ВОЗ одобрит вакцину "Спутник V"

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

Эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

Вакцина "Спутник V" одобрена более чем в 60 странах с общим населением около 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (35)

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