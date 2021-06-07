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Сербия будет экспортировать вакцину "Спутник V"

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (35)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210607/35022250/Serbiya-budet-eksportirovat-vaktsinu-Sputnik-V.html

Спикер сербского парламента выразил благодарность России и ее руководству за возможность производства в республике препарата для иммунизации.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Сербия планирует продавать произведенную у нее российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" другим странам.

Вакцина Спутник V
© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
Названа стоимость вакцины "Спутник V"

Это случится, когда Сербия покроет свои внутренние нужды в вакцине, заявил в интервью РИА Новости председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич.

Президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич в пятницу дали старт производству "Спутник V" в Сербии.

Дачич обратил внимание, что "Сербия станет единственной страной в Европе, которая будет производить российскую вакцину".

"Конечно, если мощности производства позволят экспорт, то мы будем продавать ее всем желающим", - сказал он.

При этом спикер сербского парламента добавил, что на данный момент неизвестно, сколько еще раз люди будут вынуждены делать прививку. "Если пандемия будет длиться еще год, они будут вынуждены получать дополнительные дозы препарата, потому что антитела уже закончатся", - указал он.

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Ранее Вучич выразил благодарность России и ее руководству за возможность производства в республике препарата для иммунизации, что, по его словам, послужит не только Сербии, но и странам региона и Европы.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (35)

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