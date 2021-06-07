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Вакцинация

Глав стран G7 призвали помочь бедным странам с вакцинацией

© Sputnik / Sorokopud Julia
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (35)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210607/35022336/Glav-stran-G7-prizvali-pomoch-bednym-stranam-s-vaktsinatsiey.html

В письме содержится призыв к лидерам стран G7 в преддверии саммита, который состоится 11–13 июня, выплатить две трети от 66 миллиардов долларов США, необходимых для проведения вакцинации в странах с низким доходом.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Более 200 известных личностей призвали глав стран G7 выделить денежные средства, чтобы оплатить вакцинацию от коронавируса в бедных странах, пишет газета Guardian.

В письме содержится призыв к лидерами стран G7 в преддверии саммита, который состоится 11–13 июня, выплатить две трети от 66 миллиардов долларов США, необходимых для проведения вакцинации в странах с низким доходом, и сделать 2021 год "поворотным моментом в сотрудничестве".

"2020 год стал годом провала глобального сотрудничества, но 2021 год может открыть новую эру. Никто нигде не застрахован от COVID-19, пока все не будут в безопасности", - говорится в письме.

Обращение в общей сложности подписали 230 видных деятелей и политиков, включая бывших премьер-министров Великобритании Гордона Брауна и Тони Блэра, бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, 15 бывших лидеров африканских стран, британского бизнесмена и основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона, лауреата Нобелевской премии по экономике Бенгта Хольмстрема и многих других, передает РИА Новости.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб
© AP Photo / Matt Dunham
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"Поддержка со стороны G7 и G20, которая делает вакцины легкодоступными для стран с низким или средним доходом, не является актом благотворительности, а скорее отвечает стратегическим интересам каждой страны и, как описал МВФ, является лучшей государственной инвестицией в истории", - говорится в письме.

Подписавшие письмо уверены, что их призыв широко поддерживает общественность. Так, опрос, проведенный международной благотворительной организацией Save the Children, показал, что большинство жителей США, Франции, Германии, Канады и Великобритании считают, что их страны должны выплатить свою долю.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (35)

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