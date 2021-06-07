Рогозин рассказал, при каких условиях Россия останется в проекте МКС

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Россия может пересмотреть свое решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) в случае снятия американских санкций. Об этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в понедельник на парламентских слушаниях в Госдуме.

"Все в руках наших американских партнеров. Если санкции в отношении "Прогресса" и ЦНИИмаш сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС – это будет проблема американских наших партнеров. Это будет их зона ответственности, их полная вина", – сказал он.

"Либо мы работаем вместе и тогда санкции нужно снимать немедленно, либо мы работать вместе не будем и будем разворачивать российские национальные системы", – цитирует слова Рогозина РИА Новости.

Предприятия "Роскосмоса" впервые попали под санкции Соединенных Штатов в минувшем декабре: в список попали Ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт государственной корпорации – ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).

О том, что Россия решила отказаться от использования МКС и создать собственную орбитальную станцию, ранее заявил вице-премьер Юрий Борисов.

В "Роскосмосе" пояснили, что российские модули МКС выработали свой ресурс и будут работать до 2024 года, а перспективы международного сотрудничества подлежат определению в ходе переговоров. Тогда же прозвучало заявление о том, что РФ будет работать над своей национальной станцией. Глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что ожидает начала финансирования проекта после 2025 года.

В проекте МКС участвуют 15 членов, из которых пять – основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000 года.

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