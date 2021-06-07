Зеленский заявил о намерении сделать Чернобыль "магнитом для туризма"

Глава Украины отметил, что по его инициативе уже начат процесс ревитализации чернобыльской зоны отчуждения.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать зону отчуждения Чернобыльской АЭС "мощным магнитом" для внутреннего и международного туризма. Заявление прозвучало в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Экология", прошедшего в понедельник.

"По моей инициативе начат процесс ревитализации зоны отчуждения и утверждена программа развития Чернобыльской зоны на три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и, что важно, международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира. А зона отчуждения должна стать зоной возрождения", – сказал Зеленский.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уже открыты маршруты для туристов. Речь идет об организованных с соблюдением всех мер безопасности экскурсиях, а не о сталкерах, которые проникают в зону незаконно.

Туристы могут посетить город-призрак Припять, музей покинутой после аварии и спасательных работ техники, на месте вовсю идет торговля сувенирами.

Отмечается, что турпоток со всего мира значительно увеличился с тех пор, как вышел сериал "Чернобыль" американского канала HBO, даже через два года после премьеры которого желающих посетить место трагедии меньше не становится.

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