18:20 07 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.38
  • USD17.66
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.65
Поиск
Туристы у магазина с сувенирами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Зеленский заявил о намерении сделать Чернобыль "магнитом для туризма"

© Sputnik / Stringer
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/19/31807403.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210607/35027615/zelenskiy-zayavil-o-namerenii-sdelat-chernobyl-magnitom-dlya-turizma.html

Глава Украины отметил, что по его инициативе уже начат процесс ревитализации чернобыльской зоны отчуждения.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать зону отчуждения Чернобыльской АЭС "мощным магнитом" для внутреннего и международного туризма. Заявление прозвучало в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Экология", прошедшего в понедельник.

"По моей инициативе начат процесс ревитализации зоны отчуждения и утверждена программа развития Чернобыльской зоны на три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и, что важно, международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира. А зона отчуждения должна стать зоной возрождения", – сказал Зеленский.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уже открыты маршруты для туристов. Речь идет об организованных с соблюдением всех мер безопасности экскурсиях, а не о сталкерах, которые проникают в зону незаконно.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
© Sputnik / Андрей Александров
Ликвидатор аварии на ЧАЭС: туристы не осознают опасности путешествий в этой зоне

Туристы могут посетить город-призрак Припять, музей покинутой после аварии и спасательных работ техники, на месте вовсю идет торговля сувенирами.

Отмечается, что турпоток со всего мира значительно увеличился с тех пор, как вышел сериал "Чернобыль" американского канала HBO, даже через два года после премьеры которого желающих посетить место трагедии меньше не становится.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Чернобыльский тур: любители экстремальных путешествий едут в Припять
Как выглядела бы Припять сегодня, если бы не авария на ЧАЭС
Видео: как прошла художественная акция по случаю годовщины катастрофы на ЧАЭС

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Глиняные кувшины от молдавских умельцев
Фото: ярмарка местных производителей в Кишиневе
France: 77th anniversary of Normandy landings celebrated with Patrouille de France air show
Видео: во Франции прошло авиашоу в честь годовщины высадки в Нормандии
Молдова vs Европа
Молдова vs Евросоюз: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться