Ученые из США доказали искусственное происхождение коронавируса

Исследователи из США провели объемную научную работу, в результате которой доказали факт лабораторного происхождения коронавируса.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Американские ученые заявили, что обнаружили доказательство лабораторного происхождения коронавируса, передает РИА Новости. Статья с научными данными была опубликована в газете The Wall Street Journal.

Доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что у SARS-CoV-2 есть генетический след, который не наблюдается у коронавируса природного происхождения.

Специалисты обнаружили у SARS-CoV-2 последовательность геномов в комбинации "CGG-CGG". Ученые часто используют ее для усиления заразности и летальности вирусов. Она является своеобразным маяком, который позволяет отслеживать вставку в лаборатории, говорится в статье.

При этом в природе она встречается чрезвычайно редко. У естественных коронавирусов SARS или MERS такой последовательности нет, утверждают Куэй и Мюллер.

"Фактически во всем классе коронавирусов, в который входит и CoV-2, так и не нашлась комбинация CGG-CGG, которая возникла бы естественным путем. Это означает, что обычный способ приобретения вирусами новых навыков в данном случае не работает", – сообщают ученые.

По их словам, вирус просто не может получить последовательность, если она отсутствует в другом вирусе.

"Почему вирус повторил комбинацию, которую сделали бы исследователи в лаборатории? Да, это могло произойти случайно. Но вы в это верите?" – задаются вопросом эксперты.

Очередным доказательством того, что новый коронавирус мог быть создан человеком – это резкое различие в генетическом разнообразии CoV-2 по сравнению с вирусами, вызывающими SARS и MERS. Последние два имели естественное происхождение. По мере распространения среди людей они начали быстро эволюционировать до наиболее заразных форм.

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