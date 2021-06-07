Путин обсудил с главой Евросовета сертификацию "Спутника V" в ЕС

Российский президент провел телефонную беседу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия России и ЕС.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем наиболее важные вопросы, касающиеся двусторонних отношений РФ и ЕС.

В частности, разговор шел о перспективах сертификации в ЕС вакцины "Спутник V" и условиях для взаимных поездок граждан при соблюдении ограничений, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.

"Затрагивались вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая перспективы сертификации в ЕС российского препарата "Спутник V" и обеспечение условий для взаимных поездок граждан при соблюдении противоэпидемических ограничений", - говорится в сообщении.

Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Вакцина "Спутник V" одобрена более чем в 60 странах с общим населением около 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

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