Пока все спали: спортивные площадки, стрельба из-за маникюра и ситуация с COVID

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КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Столичный примар Ион Чебан рассказал об изменениях, которые ждут парк "Долина роз" на Ботанике. В своем посте в социальной сети он сообщил, что в ближайшее время на территории парка будут обустроены площадки для бадминтона, настольного тенниса и шахмат. Примар также призвал всех жителей столицы бережно относиться к имуществу муниципалитета и не разрушать спортивные площадки.

Перестрелка из-за маникюра

Американка обвиняется в том, что устроила стрельбу в салоне маникюра из-за высокой стоимости услуги. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила хозяина салона с огнестрельными ранениями. Женщина, устроившая стрельбу, с места происшествия скрылась, передает РИА Новости.

"Следователи утверждают, что две сестры вошли в заведение, и им сделали маникюр и педикюр. Обе женщины остались недовольны ценой за услуги и поспорили с владельцем", - сообщается в пресс-релизе офиса шерифа округа Харрис.

Ведется следствие.

Ситуация с COVID-19

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 173 миллиона 544 тысячи 368. Эпидемия унесла жизни 3 миллионов 734 тысяч 835 человек.

На первой строчке по числу инфицированных США (33 377 696). Следом идут Индия (28 909 975) и Бразилия (16 984 218).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 775 535), Турция (5 293 627), Россия (5 076 543), Великобритания (4 538 399), Италия 4 233 698), Аргентина (3 977 634) и Германия (3 710 342).

В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 48 новых случаев инфицирования COVID-19.

Общее число зараженных в стране достигло 255 501.

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Также за последние 24 часа в Молдове зафиксировано еще три летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6137.

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