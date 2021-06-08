Обама - об участии дочерей в протестах: я переживал за их безопасность

Бывший президент уверен, что его дочерям и многим их сверстникам "интересно не просто поднять шум", а "изменить систему".

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Обе дочери 44-го президента США Барака Обамы участвовали в протестах, которые были организованы в США движением Black Lives Matter после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом Обама рассказал в интервью телеканалу CNN, передают "Известия".

В ходе беседы бывший президент рассказал, что переживал за физическую безопасность своих дочерей Саши и Малии. По словам Обамы, девушки "тонко чувствуют добро и зло".

Бывший президент уверен, что его дочерям и многим их сверстникам "интересно не просто поднять шум", а "изменить систему". В настоящее время дочери Обамы являются студентками.

25 мая 2020 года Флойд умер в реанимации в городе Миннеаполисе после жесткого задержания полицией. Он жаловался офицерам, что не может дышать. Смерть мужчины вызвала массовые акции протеста и беспорядки не только в США, но и в Европе.

Летом того же года Демократическая партия США внесла в Конгресс законопроект о масштабной реформе полиции. Документ предлагает ограничить ее полномочия на применение силы, запретить удушающие приемы, а также выделить средства на независимые расследования действий полицейских.

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