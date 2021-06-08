В России заплатят пенсионерам за прививку от коронавируса

Решение приняли власти Курской области. Средства будут выплачиваться из бюджета и начисляться на счет, куда гражданам поступает пенсия.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Власти Курской области решили выплатить из бюджета региона по три тысячи рублей (более 700 молдавских леев) гражданам старше 65 лет, которые сделают прививку от COVID-19, передает РИА Новости.

Всего к претендующей на получение выплаты возрастной категории граждан в Курской области относятся почти 200 тысяч человек.

"Средства в размере трех тысяч рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года; то есть те, кто уже привился, получат выплату тоже", - говорится в сообщении.

Ее, как отмечают областные власти, будет осуществлять региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства.

"Средства станут начислять на счет, куда гражданам поступает пенсия; при необходимости сведения о картах будут запрашиваться непосредственно у вакцинированных", - информирует администрация.

Население Курской области составляет около 1,1 миллиона человек.

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