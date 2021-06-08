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Черногория

Черногория разрешила свободный въезд в страну туристам из Молдовы

© Pixabay / pixelRaw
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210608/35040708/chernogoriya-razreshila-svobodnyj-vezd-v-stranu-turistam-iz-moldovy.html

Для посещения этой страны гражданам Молдовы не потребуется отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Гражданам из Республики Молдова и ряда других стран разрешен въезд в Черногорию без ограничений. Об этом сообщается на официальном правительственном сайте страны, где публикуется информация о порядке пересечения границы.

Молдавский биометрический паспорт
© Sputnik / Mihai Caraus
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Таким образом, граждане Молдовы и иностранцы, которые имеют постоянный или временный вид на жительство в Молдове и обладали этим статусом не менее 15 дней до въезда в Черногорию, могут въезжать в страну без отрицательного результата ПЦР-теста или свидетельства, что они получили вторую дозу вакцины.

Ранее сообщалось, что Украина отменила для иностранцев обязательное предъявление результатов ПЦР-теста при въезде в страну при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19.

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Теги:
коронавирус, туризм

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