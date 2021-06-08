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Эмманюэль Макрон

Видео: президенту Франции Макрону дали пощечину

© AP Photo / Francois Mori
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/1a/33385716.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210608/35044448/video-prezidentu-france-makron-dali-poschechinu.html

Неизвестный мужчина ударил по щеке Эммануэля Макрона во время его поездки на юго-восток страны, когда президент Франции подошел поздороваться к встречающим его гражданам.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины во время своего визита в департамент Дром, сообщает телеканал BFMTV.

Как передает корреспондент РИА Новости, на видео, которое распространено в социальных сетях, видно, что глава государства подходит к ожидавшим его людям, берет одного из мужчин за руку, однако тот, удерживая ее, размахивается и второй рукой ударяет Макрона по лицу. После этого в ситуацию вмешивается охрана, президента Франции уводят, а мужчину в медицинской маске скручивают.

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