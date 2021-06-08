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Вегетарианство

У вегетарианцев обнаружено преимущество при инфицировании COVID-19

© AP Photo / Mark Stehle
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (47)
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Sputnik Молдова
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Наиболее подверженной тяжелому протеканию коронавируса оказалась группа людей, которая придерживалась низкоуглеводной диеты с высоким содержанием белка.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Исследователи установили, что вегетарианцы на 73% меньше подвержены риску заболеть тяжелой формой коронавируса, передает РИА Новости.

Научное наблюдение проводилось с 17 июля по 25 сентября 2020 года среди медицинских работников, имеющих частые контакты с больными коронавирусом, из шести стран мира (Франция, Германия, Испания, Великобритания, США, Италия). У испытуемых, среди которых были как переболевшие, так и не болевшие COVID-19, измерялись такие показатели, как длительность и тяжесть протекания заболевания, а также подверженность заражению коронавирусом.

Пробирка с кровью пациента
© Sputnik / Ramil Sitdikov
Ученые объяснили снижение уровня кислорода в крови при COVID-19

Ученые пришли к выводу, что тяжелые симптомы COVID-19 и риск заболеть были на 73% ниже у людей, не употребляющих пищу животного происхождения. Этот показатель у испытуемых, которые употребляли рыбу, но не ели мясо, составил 59%.

Наиболее подверженной тяжелому протеканию болезни оказалась группа, которая придерживалась низкоуглеводной диеты с высоким содержанием белка.

Также ученые изучили влияние регулярных физических упражнений на COVID-19 и пришли к выводу, что занятия спортом могут снизить риск смерти от коронавируса на треть, а лишний вес и ожирение – увеличить.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (47)

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