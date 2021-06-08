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В России начнутся пострегистрационные исследования вакцины "КовиВак"

© Sputnik / Vitaliy Belousov
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (47)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210608/35048759/v-russia-nachnutsya-postregistratsionnye-issledovaniya-vaktsiny-kovivak.html

Создатели третьей российской вакцины от коронавируса получили разрешение на исследование эффективности и безопасности препарата.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Российское Министерство здравоохранения выдало разрешение на пострегистрационные исследования вакцины "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова. Об этом свидетельствуют данные реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава.

"Цель клинического исследования – оценка профилактической эффективности и иммуногенности и безопасности препарата "КовиВак" на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет", – отмечается в реестре.

Испытания пройдут на базе 16 медицинских организаций, в них примут участие 32 тысячи добровольцев, пишет РИА Новости.

В России запустили производство вакцины КовиВак
© Ruptly
В России запустили производство вакцины "КовиВак"

Ожидается, что исследования завершатся 30 декабря 2022 года.

"КовиВак" — это так называемая цельновирионная вакцина. Она основана на вирусе SARS-CoV-2, который прошел специальную обработку и лишился своих инфекционных свойств, сохранив при этом способность вызывать иммунную реакцию. Такие препараты содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как предполагается, будет наиболее полным.

Препарат зарегистрировали в феврале.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (47)

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