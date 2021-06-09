Названа самая востребованная новая профессия

Среди востребованных профессий будущего исследователи также называют специалистов навигации и строительства в условиях Арктики и робототехников.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. На первом месте в рейтинге новых наиболее востребованных профессий в текущем году оказалась специальность врача телемедицины, передает РИА Новости.

"В 2021 году самой востребованной новой профессией в России стал врач телемедицины - спрос на таких специалистов за время пандемии вырос в пять раз, при этом на терапевтов и педиатров - почти в 10 раз", - говорится в отчете.

Общемировой тренд - увеличение спроса на специалистов в области экологии. Среди востребованных профессий будущего исследователи также называют специалистов навигации и строительства в условиях Арктики и робототехников.

Стабильно востребованными остаются и относительно новые профессии - пилоты дронов, специалисты по кибербезопасности, инженеры 3D-печати и дизайнеры виртуальной реальности или VR-архитекторы.

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