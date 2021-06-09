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Вакцинный паспорт

В ЕС утвердили введение коронавирусного сертификата

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (49)
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Sputnik Молдова
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Европейские сертификаты, возможно, будут доступны и приезжающим в ЕС вакцинированным соответствующим образом гражданам третьих стран. Подобный механизм сейчас находится в разработке.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. В ходе голосования в Европейском парламенте было принято решение о введении в Евросоюзе коронавирусного цифрового сертификата.

Вакцинация
© Sputnik / Mihai Caraus
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Решение по сертификатам включает в себя несколько документов, депутаты поддержали их абсолютным большинством голосов. Теперь решение должно пройти процедуру технического оформления, передает РИА Новости. Оно вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Коронавирусный сертификат формально будет запущен в ЕС 1 июля, но документ уже выдается в тестовом режиме, его получили более миллиона европейцев.

Коронавирусные сертификаты содержат три варианта данных: информацию о прививке от COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного заболевания и наличии иммунитета. Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.

Сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода.

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Ожидается также, что вакцинированные жители ЕС, получившие сертификат, будут освобождены от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях по Евросоюзу. Европейские сертификаты, возможно, будут доступны и приезжающим в ЕС вакцинированным соответствующим образом гражданам третьих стран, подобный механизм сейчас находится в разработке.

Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время – 12 месяцев.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (49)

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