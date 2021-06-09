Названы самые полезные продукты для тех, кто переболел COVID-19

Главная задача для тех, кто переболел коронавирусом, - восстановить нормальную микрофлору кишечника и укрепить иммунитет.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Людям, которые перенесли коронавирус, важно добавлять в свой рацион сложные углеводы, натуральный йогурт и зеленые овощи. Об этом рассказала врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

"Таким людям очень важно добавлять в свой рацион сложные углеводы, например, цельнозерновые продукты. Также нужно употреблять больше йогуртов, соленых огурцов и бобов, зеленых овощей и зелени, кушать салаты кейл, романо и другие, заменить привычное подсолнечное масло льняным, а еще рекомендуется пить чайный гриб, мечниковскую простоквашу, бифилайф и бифидок", - приводит слова Малиновской пресс-служба Видновской РКБ.

Врач уточнила, что эти продукты способствуют восстановлению микрофлоры кишечника и укрепляют иммунитет, передает РИА Новости.

"Утром к привычному завтраку можно добавить грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки. В них много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Также очень важно спать по 8-9 часов в сутки. Это еще один способ укрепить иммунитет", - говорит инфекционист.

Кроме того, надо поддерживать необходимый водный баланс в организме, выпивая ежедневную норму.

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