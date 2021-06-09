Создателям вакцины "Спутник V" присудили госпремию по науке за 2020 год

Церемония награждения лауреатов госпремий в День России, 12 июня, пройдет в очном формате в Кремле, но торжественный прием не планируется.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий за 2020 год указом президента Владимира Путина присуждена создателям вакцины от COVID-19 "Спутник V", передает РИА Новости.

Премия досталась директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову и начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу.

Имена лауреатов на брифинге в МИА "Россия сегодня" в четверг огласил помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко.

Также госпремию получили еще два коллектива ученых. Санкт-Петербургских исследователей Евгения Александрова и Валерия Запасского наградили за новые подходы в исследовании полупроводников, которые могут быть использованы в том числе в производстве квантовых компьютеров.

Госпремия досталась и ученым-медикам за исследования новых способов борьбы с онкологией головы и шеи. Премию получили академик РАН Евгений Чойнзонов, член-корреспондент РАН Игорь Решетов и Садулла Абакаров.

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Церемония награждения лауреатов госпремий в День России, 12 июня, пройдет в очном формате в Кремле, но торжественный прием не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Церемония пройдет очно в Кремле. Приема не будет", - сказал Песков.

Награды вручает президент России Владимир Путин. В прошлом году на фоне пандемии награждение проходило на Поклонной горе. Приема тоже не было.

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