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Создатель Центра спасения медвежат-сирот, заслуженный эколог России, доктор биологических наук Валентин Пажетнов

В России трагически погиб самый известный спасатель медвежат-сирот

© Photo : Центр спасения медвежат-сирот
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210609/35054318/V-Rossii-tragicheski-pogib-samyy-izvestnyy-spasatel-medvezhat-sirot.html

Валентин Пажетнов - заслуженный эколог России, доктор биологических наук, разработчик уникальной методики выращивания медвежат-сирот.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Заслуженный эколог России, известный спасением и реабилитацией медвежат-сирот, Валентин Пажетнов скончался в Тверской области, сообщила его родственница Эльвира Пажетнова. 

Наряду с научной работой Пажетнов особое внимание уделял работе с детьми и молодежью, передает РИА Новости.

"Многие поколения воспитанников экошколы "Медвежата" и гости биостанции "Чистый лес" с благодарностью вспоминают дедушку Валю за доброту, мудрость, честность, искренность и простоту в общении. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его родственников, друзей, коллег и всех, кто с ним был знаком", - говорится в сообщении биостанции "Чистый лес" в социальной сети.

По данным местных СМИ, Валентин Пажетнов утонул.

Создатель Центра спасения медвежат-сирот, заслуженный эколог России, доктор биологических наук Валентин Пажетнов
© Photo : Центр спасения медвежат-сирот
Создатель Центра спасения медвежат-сирот, заслуженный эколог России, доктор биологических наук Валентин Пажетнов

Валентин Сергеевич Пажетнов - заслуженный эколог России, доктор биологических наук. Научному сообществу известен благодаря работе в сфере охраны и управления популяциями бурого медведя, а также уникальной методике выращивания медвежат-сирот. Родился в 1936 году. Жил и работал не территории Тверской области.

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