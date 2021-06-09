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Санитарная обработка вагонов Московского метрополитена. Архивное фото

Власти Москвы усилят контроль за ношением масок в общественных местах

© Sputnik / Kirill Kallinikov
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (52)
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https://ru.sputnik.md/world_society/20210609/35058159/vlasti-moskvy-usilyat-kontrol-za-nosheniem-masok-v-obschestvennykh-mestakh.html

Ужесточение контроля противоковидных мер связано с ростом числа новых случаев коронавируса в российской столице.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. В Москве будет усилен контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления российской столицы Евгений Данчиков.

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Ужесточение контроля связано с сообщением оперштаба, распространенным ранее в среду, из которого следует, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124.

Данчиков заявил об ухудшении эпидемиологической обстановки и росте числа заболевших, сообщает РИА Новости.

По его словам, контроль за использованием средств индивидуальной защиты усилят на общественном транспорте и в метро, торговых и развлекательных центрах, а также других местах массового скопления граждан. Он также напомнил, что за нарушение требований предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (52)

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