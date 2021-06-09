Власти Москвы усилят контроль за ношением масок в общественных местах

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. В Москве будет усилен контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления российской столицы Евгений Данчиков.

Ужесточение контроля связано с сообщением оперштаба, распространенным ранее в среду, из которого следует, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124.

Данчиков заявил об ухудшении эпидемиологической обстановки и росте числа заболевших, сообщает РИА Новости.

По его словам, контроль за использованием средств индивидуальной защиты усилят на общественном транспорте и в метро, торговых и развлекательных центрах, а также других местах массового скопления граждан. Он также напомнил, что за нарушение требований предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova