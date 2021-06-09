Видео: Джо Байдена "атаковали" агрессивные цикады

Сообщается, что цикады стали причиной задержки самолета, на котором журналисты пула президента США должны были вылететь в Европу.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Цикады "атаковали" американского президента Джо Байдена за несколько минут до его вылета из Вашингтона в Европу, передают Известия. Видео неприятного происшествия было опубликовано в интернете.

Цикады налетели на американского лидера в тот момент, когда он общался с прессой. Президент США отгонял насекомых, то и дело садящихся на его шею и руки. На кадрах видно, как Байден разговаривает с мужчиной в форме и стряхивает со своей шеи огромное насекомое.

President Biden gets the cicada treatment on the way to Europe pic.twitter.com/ywthb2hIJy — The Recount (@therecount) June 9, 2021

Цикады стали причиной задержки самолета, на котором журналисты пула президента США должны были вылететь в Европу. Насекомые пробрались в двигатели воздушного судна. На поле вызвали новый самолет и экипаж.

Вылет лайнера был намечен на 21.00 по местному времени, но его отложили. Официальные представители командировок Белого дома передали журналистам, собравшимся в отеле аэропорта, информацию о неисправности, а также заверили, что новый самолет направляется в Вашингтон из Нью-Йорка.

В середине мая поступила информация, что в нескольких американских штатах зафиксировано масштабное нашествие периодических цикад, которые выбираются из земли один раз в 17 лет.

В настоящее время насекомые наиболее активны в Вирджинии, Мэриленде, Вашингтоне и Джорджии.

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