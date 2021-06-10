Пока все спали: трагедия молдавской блогерши, автокатастрофа и ситуация с COVID

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Жуткая трагедия произошла в среду поздно вечером в Кишиневе. Бездыханное тело известной молдавской блогерши было обнаружено у подъезда дома, где она проживала. Примерно в 22.30 в инспекторат полиции сектора Центр поступил звонок из службы 112 о том, что по адресу Г. Асаки в Кишиневе девушка выбросилась из окна 14-го этажа. На теле девушки не было обнаружено следов насильственной смерти, специалисты отметили лишь травмы, характерные для падения с большой высоты.

Девушка до трагедии активно вела свою страницу в Instagram и была одной из самых известных блогеров в Кишиневе. В Instagram у нее было около 100 тысяч подписчиков. Девушка регулярно делилась красивыми снимками в окружении друзей, много путешествовала и участвовала в различных проектах.

© Screenshot / Instagram Предсмертный пост молдавской блогерши

Освещение Кишинева

Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что в ближайшее время одна из аллей Кишинев будет полностью реконструирована. Речь идет о аллеи на бульваре Григоре Виеру, где скоро появится новое освещение. Как уточнил примар, реконструкция аллеи проходит в несколько этапов. Сейчас проведено орошение, будет установлена ​​новая уличная мебель, отремонтирована и покрашена ограда по периметру.

"Ранее на бульваре Григоре Виеру, на перекрестках и даже на аллее стояли десятки рекламных щитов, от чего город задыхался, не говоря уже об его внешнем виде", - написал Чебан в социальной сети.

Ситуация с COVID

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 174 миллиона 327 тысячи 080. Эпидемия унесла жизни 3 миллионов 755 тысяч 614 человек.

На первой строчке по числу инфицированных США (33 414 025). Следом идут Индия (29 089 069) и Бразилия (17 122 877).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 787 125 ), Турция (5 306 690), Россия (5 096 657), Великобритания (4 551 694 ), Италия (4 237 790), Аргентина (4 038 528) и Германия (3 715 870).

В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 60 новых случаев инфицирования COVID-19.

Общее число зараженных в стране достигло255 601.

Также за последние 24 часа зафиксировано еще четыре летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6145.

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