Названо идеальное время для кофе

Оказалось, что утро - не самое лучшее время для бодрящего напитка. Кофе лучше использовать между приемами пищи в качестве некоего ритуала.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Врач-диетолог, руководитель Маргарита Королева рассказала в интервью радио Sputnik, когда стоит пить кофе, чтобы это напиток не навредил здоровью. Специалист также объяснила, почему нельзя пить кофе непосредственно перед едой или сразу после нее, передает РИА Новости.

Начинать день с чашечки черного кофе за завтраком — это не самая здоровая привычка, так как бодрящий напиток мешает нормальному усвоению полезных веществ, которые поступают в организм с пищей, объяснила врач.

"Своим пациентам я не рекомендую кофе натощак или сразу после приема пищи. Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как железо, цинк, магний и кальций. Эти минералы — основополагающие как для женского, так и для мужского здоровья", — отметила Королева.

По ее словам, для кофе идеально подходит время между основными приемами пищи. В таком случае и все полезные свойства кофе будут работать, и минеральный баланс в организме не будет нарушен, пояснила диетолог.

"Кофе лучше использовать между приемами пищи в качестве некоего ритуала. Это должно происходить как минимум в получасе до еды или как минимум спустя час после еды", — заключила Королева.

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