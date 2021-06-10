В ЕС полностью вакцинированы от COVID-19 около 100 миллионов человек

Ранее в ходе голосования в Европейском парламенте было принято решение о введении в Евросоюзе коронавирусного цифрового сертификата.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в четверг, что в странах ЕС порядка 100 миллионов граждан прошли полную вакцинацию, то есть получили обе дозы вакцины от коронавируса, передают Известия.

"Евросоюз уже полностью вакцинировал 100 миллионов своих граждан. Почти 50% взрослого населения вакцинированы одной дозой", — рассказала она на пресс-конференции в Великобритании в преддверии саммита Группы семи (G7), который пройдет 11-13 июня.

Ранее в ходе голосования в Европейском парламенте было принято решение о введении в Евросоюзе коронавирусного цифрового сертификата.

Решение по сертификатам включает в себя несколько документов, депутаты поддержали их абсолютным большинством голосов. Теперь решение должно пройти процедуру технического оформления. Оно вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Коронавирусный сертификат формально будет запущен в ЕС 1 июля, но документ уже выдается в тестовом режиме, его получили более миллиона европейцев.

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