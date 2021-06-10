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Лариса Шойгу

Скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны России

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210610/35067950/Skonchalas-deputat-Gosdumy-Larisa-Shoygu-sestra-ministra-oborony-Rossii.html

Замглавы фракции "Единая Россия" и член комитета по контролю и регламенту в Госдуме Лариса Кармазина сообщила причину смерти Шойгу.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Ушла из жизни депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны России Сергея Шойгу, сообщил руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов.

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"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу", - сказал Неверов, слова которого привели в пресс-службе фракции.

Депутат Лариса Шойгу скончалась от инсульта, который был вызван COVID-19, сообщила РИА Новости замглавы фракции ЕР и член комитета по контролю и регламенту в Госдуме, в котором состояла Шойгу, Лариса Кармазина.

"Мне принесли информацию сейчас о том, что причиной смерти был инсульт как осложнение коронавируса. И вот я узнала только что об этом. Больше нет слов… Мы несколько созывов работали вместе", - сказала Кармазина.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. В Госдуме она являлась заместителем председателя комитета по контролю и регламенту от ЕР.

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