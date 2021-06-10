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Вакцина от коронавируса КовиВак. Архивное фото

В России рассказали о возможном экспорте вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"

© Sputnik / Chumakov research institute
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (59)
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Sputnik Молдова
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Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V".

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Объемы производства в России вакцин от коронавируса "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" пока не позволяют говорить об их экспорте за границу, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

© Sputnik / Григорий Сысоев
Сербия будет экспортировать вакцину "Спутник V"

"Действительно, проявляется большой интерес к российским вакцинам со стороны иностранных государств, в частности, по "ЭпиВакКороне" и по вакцине (Центра имени – ред.) Чумакова, "КовиВак". Но у нас главная задача сегодня – обеспечить потребность внутри нашей страны. Пока и касаемо "ЭпиВакКорона", и "КовиВака" объемы производства сегодня не обеспечивают полностью запрос по выполнению поставок на зарубежные рынки", - сказал Мантуров.

"Но, возможно, это произойдет к концу году, когда индустриальные партнеры, в частности, компания "Нанолек", обеспечат наращивание объемов производства "КовиВак". Тогда можно будет выполнить те запросы, которые будут у наших зарубежных коллег", – заключил министр.

Глава Минпромторга добавил, что в настоящее время налажено массовое серийное производство вакцины от COVID-19 "Спутник V", а также субстанций для последующего розлива и выпуска, передает РИА Новости.

"И по полному циклу уже в нескольких странах готовится производство, и пилотные партии находятся сегодня на контроле качества в Институте Гамалеи", – сказал Мантуров.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (59)

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