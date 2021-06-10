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Вакцина Спутник V. Архивное фото

В России назвали сроки достижения коллективного иммунитета от COVID-19

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (58)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210610/35069986/v-rossii-nazvali-sroki-dostizheniya-kollektivnogo-immuniteta-ot-covid-19.html

Сроки достижения коллективного иммунитета от коронавируса зависят от объемов производства вакцины на территории России.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Производства вакцин от коронавируса в России достаточно, чтобы достичь коллективного иммунитета к сентябрю. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА Новости.

Спутник V
© Sputnik / Павел Лисицын
Создателям вакцины "Спутник V" присудили госпремию по науке за 2020 год

"Производства вакцин достаточно ... чтобы совершить этот рывок, мы можем это сделать", – сказал Горелов на онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, решаема ли задача по достижению коллективного иммунитета к сентябрю.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (58)

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