В России назвали сроки достижения коллективного иммунитета от COVID-19

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Производства вакцин от коронавируса в России достаточно, чтобы достичь коллективного иммунитета к сентябрю. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА Новости.

"Производства вакцин достаточно ... чтобы совершить этот рывок, мы можем это сделать", – сказал Горелов на онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, решаема ли задача по достижению коллективного иммунитета к сентябрю.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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