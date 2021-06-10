ВОЗ предупреждает об опасном штамме COVID-19 в Европе

Согласно исследованиям, новым штаммом легче заразиться, к тому же он способен поражать даже тех, у кого есть иммунитет.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует быстрое распространение индийского штамма коронавируса в Европе. Заявление было сделано главой Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

В ВОЗ уточнили, что именно этот штамм вызывает наибольшую обеспокоенность — прежде всего из-за того, что индийский штамм более опасен. Согласно исследованиям, им легче заразиться и он способен поражать даже тех, у кого есть иммунитет, передает РИА Новости.

Клюге посоветовал европейцам не пренебрегать мерами предосторожности. Также он выразил надежду на то, что мировой опыт в борьбе с коронавирусом поможет избежать ряда ошибок, допущенных в начале пандемии, и следовательно и сохранить жизни людей.

Штамм B.1.617 впервые был выявлен в индийском штате Махараштра. Известный также как штамм с двойной мутацией, в последнее время он был найден во множестве стран.

В начале июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил о завершении исследований эффективности российского препарата "Спутник V" против этого варианта коронавируса.

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