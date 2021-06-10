Названо место проведения саммита Путина и Байдена

В Швейцарии определено место проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж, сообщил федеральный департамент иностранных дел Швейцарии.

"Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы", — отмечается в сообщении департамента, опубликованном в Twitter.

The iconic Villa La Grange will host Presidents Biden 🇺🇸 and Putin 🇷🇺 on June 16. Switzerland thanks the two countries for the trust expressed by choosing #Geneva@POTUS @KremlinRussia_E pic.twitter.com/Q8vag8hhhL — Swiss MFA (@SwissMFA) June 10, 2021

В Кремле также подтвердили эту информацию, пишет РИА Новости.​ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин прилетит в Женеву непосредственно в день встречи с американским лидером, 16 июня.

Сама вилла "Ла Гранж" – уникальный исторический памятник XVII века. Она знаменита, в частности, тем, что в 1864 году здесь прошла церемония подписания Первой Женевской конвенции, определяющей охрану и облегчение участи больных и раненых участников войны во время боевых действий.

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