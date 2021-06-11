Саммит Россия-США: в Женеве ограничат использование воздушного пространства

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Использование воздушного пространства в Женеве с 15 по 17 июня будет ограничено в связи с проведением саммита Россия-США. Такое решение принял Федеральный совет Швейцарии (правительство), говорится в сообщении ведомства, пишет РИА Новости.

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"Для обеспечения безопасности на встрече президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина в Женеве Федеральный совет утвердил временное ограничение на использование воздушного пространства в районе Женевы с 15 по 17 июня 2021 года", – отметили в кабмине.

Уточняется также, что военно-воздушные силы обеспечат усиленное наблюдение за воздушным пространством.

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"Использование воздушного пространства будет ограничено со вторника, 15 июня 2021 года, с 8.00 до четверга, 17 июня 2021 года, 17.00 по местному времени в районе над площадью Наций в Женеве. Это не касается коммерческих рейсов в/из международного аэропорта Женевы", – пояснили в правительстве.

Саммит Россия-США запланирован на 16 июня.

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