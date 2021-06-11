Проблемы со слухом: как часто они возникают из-за коронавируса

Эпидемиолог рассказала об ухудшении слуха у переболевших коронавирусной инфекцией, причем данный симптом не всегда выявляют вовремя.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, встречается у 18-23% пациентов с коронавирусом, об этом сообщила РИА Новости замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. При этом, по ее словам, все это поддается лечению.

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"Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, при COVID-19 встречается в среднем у 18-23% пациентов. Симптом этот обратимый и неспецифический", – заявила эксперт.

При этом, как утверждает Пшеничная, остаточные проявления указанного симптома могут отмечаться и в 1,5-2% случаев при постковидном синдроме. Это означает, что снижение слуха может наблюдаться на протяжении нескольких недель после выздоровления.

Однако, как сообщила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в единичных случаях после перенесенной коронавирусной инфекции нового типа отмечается острая нейросенсорная потеря слуха. Точная причина заболевания при этом до сих пор неизвестна, но считается, что триггером этого процесса может быть вирусная инфекция.

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"Предполагается, что гипоксия слухового центра в случае тяжелого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов может способствовать развитию этого состояния. Эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении", – объяснила Пшеничная.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру в пятницу приблизилось к 174,9 миллиона. Из них 3 миллиона 773,6 тысячи скончались. Применено 2 миллиарда 233 миллиона 147,5 тысяч доз вакцины от коронавируса. В тройку лидеров по количеству подтвержденных случаев COVID-19 входят США (33,4 миллиона), Индия (29,2 миллиона) и Бразилия (17,2 миллиона).

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