Проблемы со слухом: как часто они возникают из-за коронавируса

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, встречается у 18-23% пациентов с коронавирусом, об этом сообщила РИА Новости замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. При этом, по ее словам, все это поддается лечению.
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"Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, при COVID-19 встречается в среднем у 18-23% пациентов. Симптом этот обратимый и неспецифический", – заявила эксперт.
Однако, как сообщила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в единичных случаях после перенесенной коронавирусной инфекции нового типа отмечается острая нейросенсорная потеря слуха. Точная причина заболевания при этом до сих пор неизвестна, но считается, что триггером этого процесса может быть вирусная инфекция.
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"Предполагается, что гипоксия слухового центра в случае тяжелого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов может способствовать развитию этого состояния. Эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении", – объяснила Пшеничная.
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