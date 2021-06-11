Роскомнадзор: Twitter еще не удалил около 500 запрещенных материалов

Согласно законодательству РФ, администрация интернет-платформы обязана ограничить доступ к сомнительному контенту в течение суток, иначе возможен штраф до восьми миллионов рублей.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Twitter еще не удалил порядка 500 запрещенных материалов. Об этом, как пишет РИА Новости, говорится на сайте Роскомнадзора.

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"С 2015 года площадкой не удалялись более 6 тысяч запрещенных материалов. После применения мер по замедлению трафика соцсети неудаленными остаются 490 материалов. Среднее время выполнения требований по удалению запрещенных материалов сократилось со 129 до 8 суток", – отметили в Роскомнадзоре.

Уточняется также, что обнаружено 11 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, Sputnik, РИА Новости и ряд аккаунтов российских пользователей и проектов ("Лидеры России", аккаунт вакцины "Спутник V"). Кроме того, как отметили в ведомстве, обработка персональных данных не локализована.

"Составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. На сегодняшний день судами рассмотрены все протоколы, общая сумма штрафов за неудаление запрещенной информации составляет 27,9 миллиона рублей. За несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных – четыре миллиона рублей", – говорится в сообщении Роскомнадзора.

Согласно российскому законодательству, администрация интернет-платформы обязана ограничить доступ к сомнительному контенту в течение суток, иначе возможен штраф от трех до восьми миллионов рублей. При повторном нарушении санкции увеличиваются до размеров от одной десятой до одной пятой годового оборота компании. Кроме того, предусмотрены замедление и полное ограничение трафика.

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В Роскомнадзоре обратили внимание на тот факт, что упомянутые меры воздействия основаны на принципе информационного суверенитета и прозрачности и в целом "гораздо более толерантны, чем аналогичное регулирование во многих зарубежных странах, включая США".

В ведомстве отметили, что "действующий в США Закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA) был принят еще в 1938 году на волне борьбы с нацистской пропагандой, однако существует по сей день". "Его отличает расплывчатость формулировок: например, под "политической" в FARA понимается любая деятельность, которая может повлиять на работу американского ведомства или должностного лица", – пояснили в Роскомнадзоре.

Требования к иноагентам в США регулятор назвал "более обширными", чем в России: помимо регистрации в Минюсте и подачи финансовых отчетов, организации должны маркировать свои материалы и предоставлять сведения обо всех аспектах своей работы, вплоть до подробного описания контактов с представителями власти.

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При этом наказания за нарушение указанного Закона у американских партнеров более жесткие — тюремный срок до пяти лет и/или штраф до десяти тысяч долларов, запрет работы, а для иностранных граждан — депортация (в России — в основном штрафы).

С 2016 года преследованию по FARA подверглись российский канал Russia Today и агентство Sputnik.

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