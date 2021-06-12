Единственным препятствием для запуска могла стать непогода, но за 15 минут до старта ветер стих, а грозовая туча прошла буквально в паре сотен метров от аэродрома.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Российский триколор запустили в стратосферу в честь Дня России. Как пишет РИА Новости, во Владимирской области он поднялся на высоту более 26 километров.

"Накануне Дня России активисты Народного фронта вместе с партнерами подняли один из главных символов страны — российский триколор — в стратосферу. Летательный аппарат с ним стартовал с аэродрома Раздолье во Владимирской области и поднялся на высоту 26,6 тысячи метров", – говорится в сообщении ОНФ.

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Чтобы реализовать задумку, Народный фронт обратился к организации "Стратонавтика", которая специализируется на запуске в стратосферу исследовательских, развлекательных и других миссий.

"Сложная задача перед запуском — согласовать маршрут полета. Мы выбрали точку взлета - аэропорт в Раздолье. Средняя продолжительность полета в стратосферу полтора-два часа. Все это время наши камеры ведут съемку миссии", – сказал глава "Стратонавтики" Денис Ефремов.

Он обратил внимание на то, что из-за розы ветров точки старта и приземления аппарата могут различаться на десятки километров.

На борту также проходил летные испытания новый образовательный конструктор "стратосферный спутник", разработанный для инженерного обучения школьников. Уточняется, что аналогичные конструкторы разосланы по детским командам в разные города Российской Федерации.

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Единственным препятствием для запуска могла стать непогода, но за 15 минут до старта ветер стих, а грозовая туча прошла буквально в паре сотен метров от аэродрома. Поднявшись на высоту около 3 тысяч метров, камера на борту летающего объекта передала на землю абсолютно солнечное небо. Подъем до пиковой высоты занял примерно два часа, после чего аппарат стал опускаться.

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