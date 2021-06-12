Организаторы отменили шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате

В 2021-м организаторы планировали провести традиционное шествие "Бессмертного полка" 24 июня, но лишь при условии, что это позволит сделать эпидемиологическая обстановка.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Шествие "Бессмертного полка" 24 июня не будут проводить в традиционном формате. Это связано с тем, что эпидемиологические ограничения исказят ощущение единения, заявила РИА Новости сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Елена Цунаева.

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"Те ограничения, которые были у Роспотребнадзора по мероприятиям такого масштаба, остались прежними: это термометрия, дистанция. Понятно, что в таких условиях организация самого шествия будет снижать градус радости и единения от того, что мы идем все вместе", – сказала Цунаева.

Она пояснила, что, хотя в разных регионах ситуация разная, идея шествия заключается в том, чтобы выйти всем вместе и чествовать победителей – ушедших, живущих, погибших.

Цунаева также поблагодарила всех, кто принял участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая.

Кроме того, она сообщила, что запланировано множество мероприятий в связи с 80-летием с начала Великой Отечественной войны, но они не будут такими масштабными, как "Бессмертный полк".

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В 2020 году шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка 3 миллионов заявок из разных стран.

В 2021-м организаторы планировали провести традиционное шествие "Бессмертного полка" 24 июня, но лишь в том случае, если это позволит ситуация с COVID-19. В онлайн-формате мероприятие состоялось 9 мая.

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