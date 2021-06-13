Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки"

Согласно протоколу члены королевской семьи обязаны прибывать на мероприятие последними и уходить с него первыми.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Президент США Джо Байден вместе с женой Джилл приехал на саммит G7 позже, чем это сделала королева Великобритании Елизавета II, нарушив тем самым протокол, утверждает Daily Star.

По информации портала, согласно правилам члены королевской семьи обязаны прибывать на мероприятие последними и уходить с него первыми. Так, все гости должны успеть собраться до появления королевы. Однако супруги Байден приехали на прием в графстве Корнуолл лишь спустя несколько минут после того, как туда прибыли Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям со своими женами.

Опоздание американского лидера все же не отразилось на настроении британской королевы. Она приветливо побеседовала с гостями, в том числе с Байденом и его супругой.

Телеканал ITV News недавно опубликовал видео о том, как президент США "заблудился" в ресторане во время саммита "Большой семерки", по всей видимости, "потеряв" супругу.

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