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Королева Великобритании Елизавета, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7 в графстве Корнуолл, Великобритания

Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки"

© REUTERS / POOL / Jack Hill
Общество
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Согласно протоколу члены королевской семьи обязаны прибывать на мероприятие последними и уходить с него первыми.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Президент США Джо Байден вместе с женой Джилл приехал на саммит G7 позже, чем это сделала королева Великобритании Елизавета II, нарушив тем самым протокол, утверждает Daily Star.

UK: World leaders pose for 'family' picture at G7 summit in Cornwall
© Ruptly
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По информации портала, согласно правилам члены королевской семьи обязаны прибывать на мероприятие последними и уходить с него первыми. Так, все гости должны успеть собраться до появления королевы. Однако супруги Байден приехали на прием в графстве Корнуолл лишь спустя несколько минут после того, как туда прибыли Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям со своими женами.

Опоздание американского лидера все же не отразилось на настроении британской королевы. Она приветливо побеседовала с гостями, в том числе с Байденом и его супругой.

Телеканал ITV News недавно опубликовал видео о том, как президент США "заблудился" в ресторане во время саммита "Большой семерки", по всей видимости, "потеряв" супругу.

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