Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки"

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Президент США Джо Байден вместе с женой Джилл приехал на саммит G7 позже, чем это сделала королева Великобритании Елизавета II, нарушив тем самым протокол, утверждает Daily Star.
Опоздание американского лидера все же не отразилось на настроении британской королевы. Она приветливо побеседовала с гостями, в том числе с Байденом и его супругой.
Телеканал ITV News недавно опубликовал видео о том, как президент США "заблудился" в ресторане во время саммита "Большой семерки", по всей видимости, "потеряв" супругу.
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