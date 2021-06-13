Меркель: G7 поставит 2,3 миллиарда вакцин от COVID-19 развивающимся странам

Канцлер Германии подчеркнула, что производство вакцины от коронавируса следует наладить и в Африке.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Страны G7 до конца 2022 года поставят развивающимся странам 2,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, которую цитирует РИА Новости.

"Мы в очередной раз обстоятельно говорили о том, что доступ к вакцине должен быть у всех, отсюда наш сигнал – к концу 2022 года развивающимся странам будет поставлено 2,3 миллиарда вакцин. Германия принимает в этом активное участие", – сказала Меркель на пресс-конференции по итогам саммита G7.

По ее словам, производство вакцины от коронавирусной инфекции следует наладить также и в Африке.

Меркель добавила, что в целом через различные международные механизмы Германия обеспечит поставку 350 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Ранее 230 известных личностей призвали глав государств G7 выделить денежные средства, чтобы оплатить вакцинацию от коронавируса в бедных странах. В письме содержится призыв к лидерами стран "Большой семерки" выплатить две трети от 66 миллиардов долларов США, необходимых для проведения вакцинации в странах с низким доходом, и сделать 2021 год "поворотным моментом в сотрудничестве".

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 13 июня в мире было применено свыше 2,338 миллиарда доз вакцины от коронавируса.

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