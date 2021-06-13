17:15 13 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.52
  • USD17.69
  • RUB0.25
  • RON4.37
  • UAH0.65
Поиск
Ангела Меркель

Меркель: G7 поставит 2,3 миллиарда вакцин от COVID-19 развивающимся странам

© AP Photo / John MacDougall
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в июне 2021 (70)
45 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/1a/33385600.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210613/35106267/merkel-g7-vaktsina-covid19-razvivayuschimsya-stranam.html

Канцлер Германии подчеркнула, что производство вакцины от коронавируса следует наладить и в Африке.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Страны G7 до конца 2022 года поставят развивающимся странам 2,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, которую цитирует РИА Новости.

"Мы в очередной раз обстоятельно говорили о том, что доступ к вакцине должен быть у всех, отсюда наш сигнал – к концу 2022 года развивающимся странам будет поставлено 2,3 миллиарда вакцин. Германия принимает в этом активное участие", – сказала Меркель на пресс-конференции по итогам саммита G7.

Ион Чебан
© Sputnik / Mihai Caraus
Чебан: летом в Молдову еще поступят вакцины, будут "Спутник V" и Pfizer
По ее словам, производство вакцины от коронавирусной инфекции следует наладить также и в Африке.

Меркель добавила, что в целом через различные международные механизмы Германия обеспечит поставку 350 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Ранее 230 известных личностей призвали глав государств G7 выделить денежные средства, чтобы оплатить вакцинацию от коронавируса в бедных странах. В письме содержится призыв к лидерами стран "Большой семерки" выплатить две трети от 66 миллиардов долларов США, необходимых для проведения вакцинации в странах с низким доходом, и сделать 2021 год "поворотным моментом в сотрудничестве".

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 13 июня в мире было применено свыше 2,338 миллиарда доз вакцины от коронавируса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в июне 2021 (70)

По теме

Стало известно, когда ВОЗ одобрит вакцину "Спутник V"
Санду: Молдова закупит более 700 тысяч доз вакцины от COVID-19
В Молдову поступила еще одна партия вакцины от COVID-19

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Празднование Дня России в Кишиневе
Фото: День России в Кишиневе – белые паруса и фотовыставка
UK: World leaders pose for 'family' picture at G7 summit in Cornwall
Без отмены ограничений: как лидеры G7 делали совместное фото
Чемпионат Европы по футболу
Чемпионат Европы по футболу - 2020: группы и календарь матчей

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться