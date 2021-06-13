Источник: ЕС хочет покончить с пандемией в 2022 году

Еврокомиссия полагает, что в ЕС возможно вакцинировать 70% взрослого населения уже летом текущего года.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Ускорение процесса вакцинации против коронавируса в мире и окончание пандемии в 2022 году – такова цель Европейского союза, сказал журналистам источник в ЕС после саммита G7, пишет РИА Новости.

"ЕС настаивал (в ходе саммита "Большой семерки" - рад.) на необходимости ускорения доступа к вакцинам... Есть четкая цель - вакцинировать мировое население и покончить с пандемией в 2022 году", – сказал источник.

Еврокомиссия полагает, что в ЕС возможно вакцинировать 70% взрослого населения уже этим летом. Кроме того, еще одна цель – ускорение распространения вакцин от COVID-19 по миру.

Также в Евросоюзе заявили, что являются крупнейшим поставщиком вакцин против коронавируса для третьих стран, на данный момент экспортировано порядка 270 миллионов доз.

Уточняется, что ЕС намерен поддерживать развитие производства вакцин в мире, в частности, инвестировать около миллиарда евро в производство в Африке.

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