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Определено, кто является основным переносчиком новых штаммов COVID-19

© AP Photo / Gregorio Borgia
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (74)
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Симптомы при заражении коронавирусом часто напоминают сезонную ОРВИ, поэтому молодые люди не относятся к ним серьезно.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Молодые люди легче переносят COVID-19 при заражении новыми штаммами коронавируса, но при этом является основным переносчиком инфекции. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Клинические проявления COVID-19 несколько изменились, но не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ, встречаясь в основном у молодежи, которая в большинстве своем переносит заболевание легче, но вместе с тем является основным источником инфекции, активно распространяя COVID-19, не осознавая последствий своего легкомысленного поведения", – сказала она.

Пшеничная пояснила, что чаще всего симптомы при заражении новыми штаммами коронавируса напоминают сезонную ОРВИ, поэтому молодые люди не относятся к ним серьезно и продолжают вести привычный образ жизни, сообщает РИА Новости.

Ученые: коронавирус не влияет на геном человека
© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
Ученые: коронавирус не влияет на геном человека

Эксперт также рассказала о том, что основные симптомы при инфицировании коронавирусом во многом объясняются его мутациями. Так, индийскому штамму коронавируса более свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта — боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, — а также боль в суставах, потеря слуха.

Боли в горле более характерны для сочетания аденовирусной инфекции и COVID-19. Кроме того, свой вклад в клиническую картину заболевания может вносить сезонная аллергия на пыльцу растений.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (74)

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