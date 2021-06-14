МХАТ имени Горького лишился режиссера из-за спектакля с Ольгой Бузовой

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков признался, что театр пригласил Бузову на одну из главных ролей ради "хайпа".

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Режиссер Антон Адасинский заявил о прекращении сотрудничества основанного им театра Derevo с МХАТ имени Горького. Причиной разрыва, по словам режиссера, стал спектакль с участием певицы Ольги Бузовой, сообщает РИА Новости.

"Я, автор и режиссер детского мюзикла "Золото", вынужден сообщить, что прекращаю сотрудничество с театром. "Золото" на сцене МХАТа больше не будет", – написал Адасинский в открытом письме в адрес МХАТ, которое опубликовано на официальной странице театра Derevo в соцсети "ВКонтакте".

Режиссер связал это с приглашением на роль Бузовой, а также с именем Сталина, в результате действий которого, по словам режиссера, пострадали члены его семьи, сообщает РИА Новости.

Согласно информации, опубликованной на сайте МХАТ им. Горького, спектакль "Золото" является совместным проектом МХАТ и Derevo, премьера которого состоялась 29 февраля 2020 года.

При этом художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков, который и пригласил Бузову сыграть роль в спектакле о молодости Сталина "Чудесный грузин", признался, что главной причиной появления одиозной певицы на сцене театра был банальный "хайп".

"Конечно, мы хайпанули, безусловно. Я думаю, что здесь сработал комплект факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема, и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник, достаточно сложный, сработал", – сказал журналистам Бояков.

Спектакль "Чудесный грузин" показывает молодость и становление Иосифа Джугашвили (Сталина). Как отметили в театре, спектакль поднимает "острую, провокационную, опасную тему – молодость вождя". Режиссером выступила Рената Сотириади, премьера постановки состоялась 11 и 12 июня.

Пресс-атташе МХАТ имени Горького Виктория Мусина-Пушкина сообщала, что Бузова продолжит играть в спектакле "Чудесный грузин" в сентябре в новом сезоне. При этом певица не принята в труппу театра, это приглашение на одну роль.

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