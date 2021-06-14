В Италии среди посылок обнаружено яйцо динозавра

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Сотрудники таможни аэропорта итальянского города Бергамо обнаружили среди посылок, предназначенных к ввозу в Италию, яйцо динозавра, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Giornale di Brescia.

Окаменелая яичная скорлупа динозавра "в оправе" из горной породы попала в Италию из Малайзии в качестве покупки, сделанной в онлайн-магазине. Посылка поступила в Италию в сопровождении сомнительных документов – сертификат, как отмечает издание, был выдан несуществующим ведомством.

Находку сделали сотрудники таможни аэропорта Орио-аль-Серио, которые уведомили о ней Управление археологии провинций Бергамо и Брешии. Специалисты идентифицировали ископаемое как яйцо шунозавра – крупного растительноядного динозавра, жившего на территории современного Китая.

Согласно сообщению местной прессы, получатель посылки отказался от нее. В отсутствие надлежащей сертификации археологическая ценность поступила в распоряжение итальянского государства и будет передана в экспозицию одного из музеев.

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