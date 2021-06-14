Эксперт – о том, как вакцинированные от коронавируса переносят COVID-19

После прививки от коронавируса можно заболеть COVID-19, но не из-за самой вакцины, а только в случае заражения.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Существует небольшая вероятность заразиться коронавирусом после вакцинации, однако в этом случае болезнь протекает легко и без тяжелых осложнений. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

При этом она отметила, что после прививки от коронавируса можно заболеть COVID-19, но это происходит не из-за самой вакцины. Также при появлении симптомов ОРВИ привитому надо немедленно обратиться к врачу, передает РИА Новости.

"Вероятность заболеть после прививки, пусть и небольшая, но все же есть. В этом случае заболевание будет протекать в легкой форме, без развития тяжелых осложнений, и это достаточная причина, чтобы вакцинироваться. При появлении симптомов ОРВИ у привитого человека нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест и, конечно же, лечиться", – сказала Пшеничная журналистам.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Вакцина "Спутник V" одобрена в более чем 60 странах с общим населением около 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

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