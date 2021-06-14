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Vaccin anti-COVID și Pașaport

Вакцинированным гражданам ЕС разрешили свободно перемещаться по Европе

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (77)
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Совет ЕС подписал регламент о снятии ограничений на поездки внутри Евросоюза для обладателей COVID-сертификатов европейского образца.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik.  В ЕС окончательно утвердили решение о снятии ограничений на поездки внутри Евросоюза для обладателей европейских COVID-сертификатов. Соответствующее заявление было распространено в понедельник.

Совет отметил, что решение было принято на фоне меняющейся эпидемиологической ситуации, вакцинационной кампании и введения коронавирусного сертификата, сообщает РИА Новости.

"Вакцинированные и перенесшие коронавирус обладатели COVID-сертификатов не должны быть обязаны проходить тестирование или карантин, если они полностью вакцинированы одобренными ЕМА вакцинами минимум за 14 дней до поездки… Выздоровевшие владельцы сертификатов должны подтвердить, что с момента получения положительного теста прошло не менее 180 дней", – говорится в документе.

Также несовершеннолетние, путешествующие в сопровождении обладателей коронавирусных сертификатов, освобождаются от необходимости тестирования и карантина.

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Согласно обновленным рекомендациям, при рассмотрении вопроса об ограничениях на свободное передвижение теперь необходимо принимать во внимание два дополнительных критерия: прогресс в проведении вакцинационной кампании и распространение опасных вариантов коронавируса. В случае ухудшения в том или ином регионе ситуации с распространением опасных штаммов, страны ЕС могут временно вводить экстренные ограничения, включая требования для вакцинированных и переболевших проходить тесты и соблюдать самоизоляцию.

Официально коронавирусные сертификаты заработают в Евросоюзе с 1 июля.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (77)

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