ВОЗ изучает информацию о возникновении миокардитов после использования Pfizer

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает данные о случаях возникновения миокардита (воспаление сердечной мышцы) после использования вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer. Об этом сообщила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

"Мы проводим мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин. Мы все еще собираем данные, но, похоже, они поступают из Соединенных Штатов, а также есть некоторые данные из Израиля. Мы находимся на этапе, когда мы изучаем, является ли миокардит сигналом и признаком воздействия вакцины или это обычное распределение в популяции", - сказала Симао на брифинге в понедельник.

Она также сообщила, что ВОЗ опубликует всю имеющуюся информацию, как только появятся соответствующие научные данные, передает РИА Новости.

В то же время директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что миокардиты после использования вакцины Pfizer носили самоограничивающийся характер и имели легкую форму.

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