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Женщина в маске

Британия не торопится отказываться от COVID-ограничений

© REUTERS / Peter Cziborra
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210614/35118597/anglia-ne-toropitsea-otkazivatisea0ot-covid-ogranicenii.html

При действующем уровне ограничений не разрешаются массовые мероприятия внутри помещений, не разрешается работа ночных клубов, требуется соблюдать социальную дистанцию и носить маски в помещениях.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Правительство Англии приняло решение перенести на несколько недель- до 19 июля - срок снятия карантинных ограничений в стране из-за роста количества заражений коронавирусом, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Moscow catering facilities operate limited hours due to COVID-19 restrix
© Ruptly
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Власти планировали полностью снять ограничения в Англии 21 июня, однако уже несколько недель растет количество новых заражений и быстро распространяется индийский, более опасный, штамм вируса, передает РИА Новости. Также местные специалисты о начале третьей волны пандемии. Ранее от снятия ограничений отказалась Шотландия. "Открытие" региона намечалось на 7 июня.

"Надо признаться, мы не можем просто устранить COVID. Сейчас растет количество заражений и госпитализаций, и решением проблемы остается вакцинация двумя дозами прививки. К тому же мы обеспокоены тем, что Delta-вариант вируса (индийский) распространяется очень быстро, быстрее, чем мы рассчитывали... В настоящее время мы не выполнили все требования для снятия локдауна. Снятие ограничений будет перенесено на четыре недели - на 19 июля", - заявил Джонсон на пресс-конференции в понедельник.

При действующем уровне ограничений не разрешаются массовые мероприятия внутри помещений, не разрешается работа ночных клубов, требуется соблюдать социальную дистанцию и носить маски в помещениях. Рекомендация правительства по удаленной работе из дома, если это позволяет профессия, также остается в силе. При этом магазины, пабы и рестораны открыты и могут обслуживать посетителей внутри помещений.

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