В Кремле рассказали, как пройдет встреча Путина и Байдена

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии саммита.

В российскую делегацию помимо Ушакова и главы МИД Сергея Лаврова войдут пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Переговоры состоятся на вилле Ла Гранж.

"Эта вилла активно используется коммунальными властями Женевы и федеральным правительством. Прекрасное место на берегу озера, хорошие условия для переговоров. Также сооружен шатер для пресс-конференции нашего президента", – отметил Ушаков на встрече с журналистами.

Он также рассказал о том, в какой последовательности будут происходить события во время встречи глав государств.

"Путина встречает на вилле Ла Гранж президент Швейцарии, затем приезжает Байден, происходит традиционное совместное фотографирование, потом несколько слов скажет президент Швейцарии, приветствует участников саммита, пожелает успеха, и затем наш президент и президент США проходят в библиотеку на первом этаже и начинаются переговоры", – сообщил он.

По словам помощника российского президента, переговоры будут состоять из трех частей. "Первое – это беседа в узком составе, потом – переговоры в расширенном составе, которые будут иметь продолжение: узкий состав, расширенный состав, затем небольшой перерыв на чай-кофе и затем переговоры продолжаются. После этого стороны организуют каждая для своего президента пресс-конференцию, и на этом саммит завершается", – заявил Ушаков.

В ходе беседы узкого состава президентов будут сопровождать с российской стороны Сергей Лавров, с американской – госсекретарь Энтони Блинкен.

"Начинаться переговоры в узком составе будут в присутствии Лаврова и переводчиков. А в расширенном составе будут идти через синхрон. Только помимо членов делегаций будут еще записывающие присутствовать. А что касается, захотят ли президенты отойти в сторонку и поговорить по-настоящему тет-а-тет, я не знаю, это от них зависит", – отметил Ушаков.

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