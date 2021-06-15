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Корабль Союз МС, пристыкованный к МКС. Архивное фото

Космический турист из Японии начал подготовку к полету на МКС

© Photo : Roscosmos / Sergey Kud-Sverchkov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210615/35121913/kosmicheskiy-turist-japo-polet-mks.html

Японский космический турист Юсаку Маэдзава во вторник начинает в России подготовку к полету на корабле "Союз" на Международную космическую станцию.

Юсаку Маэдзава, который в декабре отправится в качестве космического туриста на Международную космическую станцию (МКС) приступил к тренировкам на базе российского Центра подготовки космонавтов. Об этом Маэдзава сообщил во вторник в своем Twitter.

© Photo : Instagram/Sergey Kud-Sverchkov
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"Подготовка в российском Центре подготовки космонавтов начинается сегодня", – написал он.

РИА Новости сообщает, что в декабре 2021 года, как ожидается, на станцию на корабле "Союз МС-20" полетят японские туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано.

В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с американской компанией Space Adventures на Международную космическую станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды – американец Чарльз Симони.

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Теги:
Роскосмос, космический турист, МКС

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