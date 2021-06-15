Космический турист из Японии начал подготовку к полету на МКС

Юсаку Маэдзава, который в декабре отправится в качестве космического туриста на Международную космическую станцию (МКС) приступил к тренировкам на базе российского Центра подготовки космонавтов. Об этом Маэдзава сообщил во вторник в своем Twitter.
"Подготовка в российском Центре подготовки космонавтов начинается сегодня", – написал он.
РИА Новости сообщает, что в декабре 2021 года, как ожидается, на станцию на корабле "Союз МС-20" полетят японские туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано.
В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с американской компанией Space Adventures на Международную космическую станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды – американец Чарльз Симони.
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