Путин подписал указ о мерах по урегулированию правового положения иностранцев в РФ

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщила пресс-служба Кремля со ссылкой на указ президента Владимира Путина.

Так, до 30 сентября включительно Россия не будет выдворять иностранцев в случае, если они не совершали правонарушений на территории РФ.

"Установить, что до 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ,... не принимаются решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы РФ, об административном выдворении за пределы РФ в форме контролируемого самостоятельного выезда из РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ, о сокращении срока временного пребывания в РФ", – говорится в документе.

Исключение составят иностранцы, освобождаемые из мест лишения свободы, нарушившие законодательство о госгранице РФ, или создающие угрозу нацбезопасности.

Также иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания (проживания) в стране, могут до 30 сентября 2021 года включительно обратиться в территориальные органы МВД РФ с составленным в произвольной форме заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы Российской Федерации.

В указе устанавливается, что иностранные граждане и лица без гражданства вправе осуществлять трудовую деятельность до истечения сроков действия трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), патентов или разрешений на работу.

Указ вступает в силу с 16 июня 2021 года.

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