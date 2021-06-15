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Китайский медработник с пробирками в лаборатории. Архивное фото

Вирусолог опровергла возможность утечки коронавируса из лаборатории

© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (80)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210615/35126232/virusolog-utechka-koronavirus-iz-laboratorii.html

Специалист уверена, что не существует никаких доказательств создания коронавируса в лаборатории в Ухане, так же, как и его возможной утечки.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Ши Чжэнли, одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии заявила, что доказательств  утечки коронавируса из институтской лаборатории не существует, чем опровергла сообщения об этом, появившиеся в американской прессе.

В разговоре с журналистами New York Times Ши Чжэнли ответила четким "нет" на вопрос о наличии источника нового коронавируса в лаборатории до начала пандемии и назвала подобные подозрения безосновательными, сообщает РИА Новости.

"Каким образом могу я предоставить доказательства о чем-то, когда доказательств нет… Я не знаю, как мир пришел к этому, постоянно выливая грязь на невинных ученых", – заявила газете вирусолог, комментируя сообщения о коронавирусе в лаборатории в Ухане.

Коронавирус. Иллюстративное фото
© Photo : Centers for Disease Control and Prevention
ВОЗ: установить, как COVID-19 появился в китайском Ухане, невозможно
ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию, связанную с охлажденными продуктами.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (80)

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Теги:
коронавирус

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