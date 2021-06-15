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Диагностика диабета

Врач: диабет является прямым показанием к вакцинации от COVID-19

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (87)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210615/35126803/vrach-diabet-pokazanie-vaktsinatsia-covid-19.html

Главный эндокринолог Минздрава России в числе основных показаний к вакцинации от COVID-19 назвал сахарный диабет.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. По мнению специалиста, коронавирус поражает сосуды так же, как и сахарный диабет. Поэтому он является прямым показанием к вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил журналистам главный эндокринолог Минздрава России, академик Иван Дедов.

Он обратился к больным сахарным диабетом, отметив, что это самая уязвимая к коронавирусу группа населения, пишет РИА Новости.

Вакцинация
© Sputnik / Sorokopud Julia
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"Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. COVID бьет по тем же сосудам, и получается двойной удар. Отсюда – высокий риск смертности. Сахарный диабет – это прямое показание к вакцинации от COVID", – подчеркнул Дедов.

Он также попросил специалистов-эндокринологов в регионах максимально оперативно провести вакцинацию больных диабетом, так как для этих пациентов вакцинация является шансом на сохранение жизни. Дедов также попросил россиян оставить предрассудки.

"Еще и еще раз посоветуйтесь с членами своей семьи, с врачами. Поговорите с людьми, переболевшими и уже получившими прививку, – и приходите на пункты вакцинации. Вакцинация – минутное дело. Тем самым вы выполните свой гражданский долг. А без защиты маршрут известен – инфекционная больница, а там… В общем, лучше туда не попадать", – добавил Дедов.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (87)

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Теги:
сахарный диабет, коронавирус

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