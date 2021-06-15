Врач: диабет является прямым показанием к вакцинации от COVID-19

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. По мнению специалиста, коронавирус поражает сосуды так же, как и сахарный диабет. Поэтому он является прямым показанием к вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил журналистам главный эндокринолог Минздрава России, академик Иван Дедов.

Он обратился к больным сахарным диабетом, отметив, что это самая уязвимая к коронавирусу группа населения, пишет РИА Новости.

"Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. COVID бьет по тем же сосудам, и получается двойной удар. Отсюда – высокий риск смертности. Сахарный диабет – это прямое показание к вакцинации от COVID", – подчеркнул Дедов.

Он также попросил специалистов-эндокринологов в регионах максимально оперативно провести вакцинацию больных диабетом, так как для этих пациентов вакцинация является шансом на сохранение жизни. Дедов также попросил россиян оставить предрассудки.

"Еще и еще раз посоветуйтесь с членами своей семьи, с врачами. Поговорите с людьми, переболевшими и уже получившими прививку, – и приходите на пункты вакцинации. Вакцинация – минутное дело. Тем самым вы выполните свой гражданский долг. А без защиты маршрут известен – инфекционная больница, а там… В общем, лучше туда не попадать", – добавил Дедов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova