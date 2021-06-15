Разработчики рассказали об эффективности "Спутника V" против индийского штамма

В Центре Гамалеи сообщили о том, что "Спутник V" эффективнее других вакцин против Дельта-коронавируса.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Российский препарат против коронавируса "Спутник V" более эффективен против Дельта-коронавируса, который обнаружен в Индии, чем другие вакцины, которые публиковали данные по этому штамму. Об этом сообщается в официальном аккаунте вакцины в социальной сети со ссылкой на исследование НИЦ Гамалеи, отправленное для публикации в международный научный журнал.

"Спутник V" более эффективен против Дельта-коронавируса, который был впервые обнаружен в Индии, чем другие вакцины, которые публиковали данные по этому штамму", – отметили разработчики.

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Вакцина "Спутник V" одобрена в более чем 60 странах с общим населением около 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

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